Автора видеообращения на тему коронавируса оштрафовали в Карелии

Мировой суд оштрафовал жительницу Беломорска в Карелии за видеообращение на тему коронавируса, признав недостоверной содержащуюся в нем информацию.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Полицейские выяснили, что гражданка разместила в социальной сети видеообращение, содержащее заведомо недостоверную общественно значимую информацию о новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Мировой суд квалифицировал это правонарушение по части 9 статьи 13.15 КОАП как злоупотребление свободой массовой информации. Нарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.