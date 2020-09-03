Автосервис Анатолия Мачульского: успешность частной инициативы

Наравне с сервисными центрами автогигантов частная мастерская может быть такой же опрятной и чистой.

Предприниматель Мачульский Анатолий Давидович показал на примере небольшой частной компании, как нужно организовываться работу сотни специалистов и внедрять стандарты и принципы крупных организаций.

Автосервис предпринимателя обладает одной из самых крупных клиентских баз в сегменте, однако основная ценность работы состоит в полученных знаниях и наработанном опыте.

Как родилась идея собственной авторемонтной франшизы?

Анатолий Мачульский всегда любил заниматься машинами, поэтому в это направление он пошёл естественным путем. Первая машина предпринимателя появилась у него на 21-й день рождения, это была старая "копейка", ремонтировать которую приходилось часто, поэтому он параллельно оттачивал как практические навыки вождения, так и ремонтные навыки.

Первоначально это была обыкновенная замена масла, которая сменилась постоянными поисками запчастей и финальной необходимостью в переборке двигателя. Попутно с герметиками, базовым набором прокладок, динамометрическим ключом и различными инструментами собралась большая библиотека литературы. Через несколько лет предприниматель уже самостоятельно мог разобрать и заново собрать свой автомобиль.

К нему начали обращать знакомые за ремонтом их автомобилей, что привело к тому, что Анатолий Давидович решил не наниматься куда-либо на работу, а сделать авторемонт своей профессией. Самой первой мастерской был собственный гараж, в который смещалось одновременно 3 машины, поэтому проблем с нехваткой рабочего места не было.

Начало работы автосервиса Анатолия Мачульского.

Основой успеха, считает Анатолий Мачульский, были любовь к авторемонту и трудолюбие. Однако для построения масштабного предприятия этого мало, необходимо убрать расширять гараж и делать его независимым от владельца. Так предприниматель пришел к выводу, что нужно искать компетентных коллег, осваивать культуру производства и выводить работу на такой уровень, когда прибыль не будет напрямую зависеть от его графика и физических возможностей, так как человеческий ресурс ограничен.

Он собрал некоторую сумму, которая позволила ему стажироваться в центре Nissan в Германии. Основной упор Анатолия был именно на организации работы автосалона. На тот момент в его компании уже работало больше десятка человек, поэтому он смог внедрить полученные знания и проверить все на практике.

Технологичной и чистота – это особенности процесса или имиджевый момент?

Технологичной и чистота стали побочным результатом организации труда в автосервисе. Успех стал возможен благодаря переосмыслению опыта больших корпораций и внедрения усовершенствованных результатов вместе с собственными идеями в автосервисе.

В небольших компаниях кое-что из "кайдзен" работает лучше нежели в больших корпорациях, например, передача опыта коллегам или принцип "развитие по горизонтали". Когда в компании небольшое количество сотрудников, то процесс коммуникации проще, все вовлекаются в рабочий процесс.

Основным преимуществом Анатолия Давидовича перед другими руководителями компаний по обслуживанию и ремонту автомобиле является наличие у него опыта работы автомехаником, он знает весь процесс изнутри. Автосервис "ADMachines не имеет необходимости во внедрении улучшений, позволяющих улучшить качество работы, а все мастера составляют сильный коллектив, говоря на одном профессиональном языке.

Каждый в отдельности и полностью весь коллектив отвечает за результат работы, включая руководителя, круглосуточную службу консультирования и технари. Качество работы не должно зависеть от размера сервисного центра и количества людей в штабе, поэтому персонал работает над выдерживанием уже сформировавшегося знака качества.

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