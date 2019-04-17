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Новости. Экономика
12:35, 17 Апреля 2019

Автошкола "Престиж" к лету готова

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Неожиданно закончились погожие дни, но мы знаем, что лето все равно наступит и готовимся  к нему!

На этой неделе завершены работы по реставрации и нанесению разметки на учебной площадке автошколы Престиж на Вытегорском шоссе.

За прошедшие зимние месяцы из-за перепадов температур, шипованных колес и отвалов снегоуборочной техники старая разметка порядком полиняла и стала плохо видна. Это может помешать учебному процессу и негативно повлиять на результат экзамена ГИБДД, который проводится на площадке.

Теперь же, все что надо, подкрашено и отлично заметно!

Несмотря на большой объем работ все сделано быстро и качественно. Быстрота тут имеет не последнее значение, ведь на время работ объект недоступен для учеников.

Всю зиму площадку регулярно чистили от снега, поэтому асфальт уже давно чист, "регламентные" работы удалось провести довольно рано.

Разметка площадки только на первый взгляд – простая работа. Благодаря своим большим размерам объекта, на "Вытегорке-62" тренируются не только легковушки, но и мотоциклы, а также "профессиональная" техника – грузовики, автобусы и машины с прицепом. Это значит, что линий много, они имеют очень большую протяженность, все углы и радиусы закруглений строго регламентированы.

Итак, сегодня площадка полностью готова к весеннее-летнему сезону, приходите учиться водить машину!

Мы готовим водителей на категории М, А, А1, В, ВЕ, С, СЕ, D, DE, а также на снегоходы и квадроциклы. Справки по тел. 27-45-45.

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