Автошкола "Престиж" объявляет новый конкурс со множеством призов

В рамках Открытых игр "Престижа" стартует новый конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Это уже третий масштабный онлайн-конкурс, который проводит автошкола.

Задача Игр – формирование культуры безопасного и ответственного поведения на дороге. За последний год в нашей стране значительно увеличилось число аварий на железнодорожных переездах. Такого в стране не было давно. Автошкола "Престиж" как социально ответственная организация решила посвятить третий онлайн-конкурс Игр "Престижа" теме "Проезд и переход через железнодорожные пути". И это касается не только водителей автомобилей, но и пассажиров и пешеходов.

Участвуйте! Вопросы викторины - исторические, юмористические, интеллектуальные и, конечно, по правилам дорожного движения и безопасности.

Конкурс стартует 5 марта в 9 часов утра. База данных с вопросами будет доступна всем участникам до 18 часов вечера. С одного URL можно отвечать на вопросы только одному участнику. Каждый участник будет иметь возможность ответить на 30 вопросов, по 50 секунд на каждый. Если время на ответ закончится, а участник не ответил на вопрос, то ответ признается неправильным.

Среди призов множество приятных и полезных вещей (видеорегистратор, скидочные сертификаты на обучение в автошколе "Престиж", фирменные футболки и кепки, шоколадки).

Для тех, кто не уверен в своих знаниях, предлагают подготовиться к новой Открытой игре "Престижа" заранее. Участники получат доступ к уникальной дистанционной платформе обучения Правилам дорожного движения к разделу "Проезд железнодорожного переезда". Данная платформа разработана сотрудниками автошколы и является уникальной и полноценной платформой по обучению водителей всех категорий. Наша программа не имеет повторений в Российской Федерации. Перейдите по ссылке http://prestizh.onego.ru/quiz/ и авторизуйтесь через Вконтакте в правом верхнем углу и выберите "перейти в курс ПДД".

Чтобы стать участником конкурса "Постой, паровоз!", необходимо перейти по ссылке http://prestizh.onego.ru/quiz/?games , зарегистрироваться через группу автошколы "Престиж" ВК не позднее 5 марта 8 часов 55 минут.

Регистрируйтесь на конкурс, тренируйтесь, повышайте культуру поведения на дороге и выигрывайте призы от автошколы "Престиж"!

Победители будут объявлены на сайте http://prestizh.onego.ru/ в разделе "Розыгрыши и конкурсы" рубрики "О нас" не позднее 15 часов 7 марта 2018 года. Получение призов - 12 марта с 11 до 17 часов в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу пр. Ленина, д. 18.

Информацию об организаторе, мероприятии, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте автошколы в разделе "Наши розыгрыши".

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