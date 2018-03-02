Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:35, 02 Марта 2018

Автошкола "Престиж" объявляет новый конкурс со множеством призов

По теме

Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование
02.03.18 16:51
Суд простил браконьеров, которых пограничники поймали в Карелии
02.03.18 16:26
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к осторожности: дорожные условия будут сложными
02.03.18 16:16
Все новости
Загрузка...

В рамках Открытых игр "Престижа" стартует новый конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Это уже третий масштабный онлайн-конкурс, который проводит автошкола.

Задача Игр – формирование культуры безопасного и ответственного поведения на дороге. За последний год в нашей стране значительно увеличилось число аварий на железнодорожных переездах. Такого в стране не было давно. Автошкола "Престиж" как социально ответственная организация решила посвятить третий онлайн-конкурс Игр "Престижа" теме "Проезд и переход через железнодорожные пути". И это касается не только водителей автомобилей, но и пассажиров и пешеходов.

Участвуйте! Вопросы викторины - исторические, юмористические, интеллектуальные и, конечно, по правилам дорожного движения и безопасности.

Конкурс стартует 5 марта в 9 часов утра. База данных с вопросами будет доступна всем участникам до 18 часов вечера. С одного URL можно отвечать на вопросы только одному участнику. Каждый участник будет иметь возможность ответить на 30 вопросов, по 50 секунд на каждый. Если время на ответ закончится, а участник не ответил на вопрос, то ответ признается неправильным.

Среди призов множество приятных и полезных вещей (видеорегистратор, скидочные сертификаты на обучение в автошколе "Престиж", фирменные футболки и кепки, шоколадки).

Для тех, кто не уверен в своих знаниях, предлагают подготовиться к новой Открытой игре "Престижа" заранее. Участники получат доступ к уникальной дистанционной платформе обучения Правилам дорожного движения к разделу "Проезд железнодорожного переезда". Данная платформа разработана сотрудниками автошколы и является уникальной и полноценной платформой по обучению водителей всех категорий. Наша программа не имеет повторений в Российской Федерации. Перейдите по ссылке http://prestizh.onego.ru/quiz/ и авторизуйтесь через Вконтакте в правом верхнем углу и выберите "перейти в курс ПДД".

Чтобы стать участником конкурса "Постой, паровоз!", необходимо перейти по ссылке http://prestizh.onego.ru/quiz/?games , зарегистрироваться через группу автошколы "Престиж" ВК не позднее 5 марта 8 часов 55 минут.

Регистрируйтесь на конкурс, тренируйтесь, повышайте культуру поведения на дороге и выигрывайте призы от автошколы "Престиж"!

Победители будут объявлены на сайте http://prestizh.onego.ru/ в разделе "Розыгрыши и конкурсы" рубрики "О нас" не позднее 15 часов 7 марта 2018 года. Получение призов - 12 марта с 11 до 17 часов в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу пр. Ленина, д. 18.

Информацию об организаторе, мероприятии, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте автошколы в разделе "Наши розыгрыши".

На правах рекламы

По теме

Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование
02.03.18 16:51
Суд простил браконьеров, которых пограничники поймали в Карелии
02.03.18 16:26
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к осторожности: дорожные условия будут сложными
02.03.18 16:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
28.02.2018, 16:13
Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Аналитика

01.03.2018 15:55
Обществоведение
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 4
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 4
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 4
26.02.2018 12:52
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 6
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»