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Новости. Общество
09:40, 09 Июля 2019

Автошкола "Престиж" помогла отпраздновать День Пряжи

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Многие знают, что у автошколы "Престиж" классы работают не только в Петрозаводске, но и в Пряже.

Поэтому, когда поступило предложение поучаствовать в праздновании Дня Пряжи-2019, коллектив автошколы собрал все необходимое и дружными рядами выдвинулся в столицу Пряжинского района.

Если в жизни Петрозаводска "Престиж" участвует регулярно и давно, то в Пряже состоялся настоящий дебют! Вниманию пряжинцев и гостей праздника были представлены игры и головоломки для детей и взрослых, связанные с Правилами дорожного движения и безопасностью на дороге.

Можно было показать свою ловкость или продемонстрировать эрудицию. Все победы вознаграждались приятными и полезными сувенирами.

Однако жемчужиной праздника от Престижа стал пряжинский "АвтоБодиАрт"! Ведь, если в Петрозаводске дети расписывают автомобили автошколы еще с 2007 года, то для Пряжи – это маленькая сенсация! Ну когда еще детям выпадет возможность раскрасить борта учебного автомобиля яркими красками?

В общем, вывод однозначен – праздник в Пряже прошел отлично, съездили не зря, личный состав автошколы и пряжинцы – молодцы!

Адрес автошколы "Престиж" в Пряже – Советская улица, дом  87. Представители автошколы с удовольствием пообщаются с вами по средам с 17 до 19 и по субботам с 10 до 12., оф. 209. Тел. 8-921-727-45-45.

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