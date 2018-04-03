Автошкола "Престиж" помогла волонтерам

В последнее время волонтерство в нашей стране становится все более популярным и востребованным движением.

Добровольные помощники работали на Олимпиаде в Сочи, тысячи юношей и девушек готовятся к Чемпионату мира по футболу… Миллионы волонтеров помогают детям и пожилым людям, а также делают множество других полезных и добрых дел.

Но есть и те, кто помогает помощникам! Так, 31 марта петрозаводская автошкола "Престиж" помогла организовать поездку волонтеров в питомник арктических ездовых собак "Скифы тур" в поселке Матросы.

Группа волонтеров Карельского центра развития добровольчества, участвовавших в подготовке гонок на собачьих упряжках "По земле Сампо-2018", в качестве поощрения была премирована поездкой в питомник, где для них провели экскурсию, познакомили с четвероногими "звездами", напоили чаем в чуме и покатали на собачьих упряжках.

Погода в тот день была прекрасная. Тепло, солнечно, снег плотный и скользкий – все условия для того, чтобы получить удовольствие от "премиального" тура!

Единственной проблемой при планировании заезда было расстояние от Петрозаводска до поселка. Матросы – это 30 километров пути и неудобное автобусное сообщение. Здесь волонтерам оказала содействие автошкола "Престиж", которая организовала доставку добровольцев из Петрозаводска в Матросы и обратно – помогла тем, кто помогает другим.

Руководитель Федерации ездового спорта Карелии Виктор Симонов поблагодарил директора автошколы "Престиж" Жанну Беляеву за помощь в организации поездки волонтеров Карельского центра развития добровольчества на базу "Скифы тур" в поселке Матросы.

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