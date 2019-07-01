Автошкола "Престиж" вместе с петрозаводчанами отметила День города

В Петрозаводске 29 июня отметили День города и 75-ю годовщину со дня освобождения столицы Карелии от захватчиков.

Автошкола "Престиж" очень любит этот праздник и постоянно в нем участвует, старается приготовить какой-то сюрприз, сделать что-то приятное для города.

В этом году у памятника О. В. Куусинену был развернут "детский уголок безопасности", где маленькие петрозаводчане могли поиграть в игры и конкурсы, связанные с безопасностью дорожного движения.

Кроме того, две машины были выставлены для проявления талантов юных художников. Любой желающий мог подойти и нарисовать картину на борту или капоте учебного автомобиля.

Мимо такой возможности не могли пройти даже взрослые, и буквально через пару часов на автомобилях не осталось живого места.

Большой популярностью у гуляющих пользовалась и "фотозона" с учебным квадроциклом.

В общем же, это именно тот случай, когда фотографии рассказывают о происходящем гораздо лучше слов. Смотрите сами.

А мы еще раз скажем – с праздником, любимый город. С юбилеем освобождения. Будь и дальше таким же красивым и дружелюбным.

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