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Автослесарь в Карелии саботировал ремонт машины, потратив деньги на еду и алкоголь

Новости. Криминал
07:25, 23 Ноября 2021
фото: © Владимир Зинин/ТАСС

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Более 80 тысяч рублей потребовал лоухский автослесарь у жителя соседнего региона за свои услуги, но к ремонту так и не приступил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление 45-летнего жителя Мурманской области. Мужчина в начале года возвращался из Санкт-Петербурга в Мончегорск. Неподалеку от поселка Лоухи его автомобиль сломался. Водитель договорился с местным мастером, которого ему порекомендовали, о ремонте машины и оплате, и уехал домой на другом транспорте.

Сначала мужчина перевел 40 тысяч рублей для покупки комплектующих, однако, по словам мастера, ремонт затягивался. Когда автослесарь прекратил отвечать на телефонные звонки, северянину вновь пришлось приехать в Лоухи.

Оперативники выяснили, что мастер даже не начинал ремонт машины и придумывал различные предлоги для получения денег. Их он тратил на спиртное, сигареты, продукты питания и одежду. Всего от заявителя он получил и потратил 82 тысячи рублей.

Подозреваемый — 44-летний местный житель признал вину, обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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