Автоспецтранс назвал виновных за "горы мусора" в Карелии

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" сообщило о том, почем в ряде районов республики некачественно убран мусор.

"Не без проблем эта реформа идет", - заявил на брифинге в правительстве директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов, рассказывая о предварительных итогах реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Карелия стала одним из первых регионов, приступивших к ее реализации.

"Достаточно много противоречий в действующем законодательстве. Есть непонимание в том числе и у населения, и у управляющих компаний, и у администраций о зонах ответственности, определенных законодательством", - сказал Кузнецов.

Он пояснил, что ответственность регоператора состоит в том, что он отвечает за отходы с момента их погрузки в мусоровоз. Сотрудники оператора также обязаны подбирать просыпавшийся мусор. При этом за содержанием самой контейнерной площадки и ее оборудованием обязана следить администрация местного самоуправления.

"Учитывая в том числе и недавние значительные снегопады, мы не будем и не собираемся скрывать факты нарушения графиков, из-за чего переполнение (ред. – контейнеров) в том числе имело место быть. И говоря об ответственности: расчистка подъездных путей – это полномочия местной администрации. Говорить о вине стопроцентной за все те мусорные горы, которые скопились десятилетиями в районах этих контейнерных площадок… Ну, наверно, где-то правда посередине. Поэтому я повторюсь, что решение проблемы, связанной с экологией, это наша общая проблема, а не только одного регионального оператора", - заявил руководитель "Автоспецтранса" и добавил, что регоператор "находит понимание" с большей частью управляющх компаний и местных администраций, которые, по оценке Кузнецова, также несут ответсвенность за ход "мусорной реформы".

Институт регионального оператора, отвечающего за обращение с ТКО, введен в республике с первого мая 2018 года. Функции регоператора в Карелии выполняет ООО "Автоспецтранс".