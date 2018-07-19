"Автоспецтранс" прокомментировал "безымянные" квитанции

В ООО "Автоспецтранс" прокомментировали ситуацию с доставкой "странных" счетов на оплату вывоза отходов.

"Утверждение жительницы Петрозаводска, получившей "странную квитанцию за вывоз ТКО, в которой не указаны номера телефонов, не соответствует действительности. Во всех квитанциях, рассылаемых потребителям АО "ЕРЦ РК", есть номера телефонов, по которым можно обращаться с вопросами о начислениях, а также дни и часы приема граждан", - говорится в сообщении компании.

При этом в компании признали, что в счетах содержится информация о долгах за май, так как информация, необходимая для начисления платы на данный момент продолжает поступать в АО "ЕРЦ РК", платежные документы потребителям за май и июнь выпускаются по факту получения сведений.

В "Автоспецтрансе" пояснили, что в графе "плательщик" не значится ФИО, потому что ряд управляющих компаний до сих пор не предоставили сведения о потребителях.

"На сегодняшний день эта информация скорректирована с учетом данных городской паспортной службы и, как сообщили в Едином расчетном центре, в квитанции за июль будут внесены корректировки", - говорится в сообщении.

Ранее о "безымянных квитанциях" рассказала одна из жительниц Петрозаводска.