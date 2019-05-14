"Автоспецтранс" просит граждан правильно выбрасывать мусор

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Компания "Автоспецтранс", отвечающая за вывоз мусора в Карелии, напомнила населению об ответственности за несоблюдение правил и предписала гражданам различать мусор, который можно складировать в контейнеры.
Поводом для этого стало увеличение на контейнерных площадках мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО).
Как пояснили в "Автоспецтрансе", к ТКО относятся "отходы, образующиеся в жилых или офисных помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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