"Автоспецтранс" просит граждан правильно выбрасывать мусор

Компания "Автоспецтранс", отвечающая за вывоз мусора в Карелии, напомнила населению об ответственности за несоблюдение правил и предписала гражданам различать мусор, который можно складировать в контейнеры.

Поводом для этого стало увеличение на контейнерных площадках мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО).

Как пояснили в "Автоспецтрансе", к ТКО относятся "отходы, образующиеся в жилых или офисных помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства", пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.