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"АвтоВАЗ" выпустил юбилейную "Ладу", которую никто не сможет купить (ФОТО)

Новости. Общество
22:00, 24 Сентября 2020
фото: © Lada.ru
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С конвейера тольяттинского завода сошел 30-миллионный автомобиль, который не сможет найти своего покупателя.

С конвейера "АвтоВАЗа" сошёл 30-миллионный автомобиль. Юбилейной машиной оказалась Lada Granta красного цвета в специальном исполнении Club. Об этом сообщает "Motor.ru".

Granta под номером 30 000 000 выпущена в год 50-летия с момента сборки первого автомобиля в Тольятти, в связи с этим в церемонии принял участие и ВАЗ-2101. Юбилейную "Гранту" нельзя будет купить, так как она станет частью экспозиции корпоративного музея предприятия.

Granta – бестселлер Lada и самая продаваемая модель в стране. Только за восемь месяцев 2020 года она разошлась в количестве 71,9 тысячи штук.

На сегодняшний день Granta существует в кузове седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, а также во вседрожной версии Cross и спортивном исполнении Drive Active. Модель комплектуется 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 лошадиных сил, которые сочетаются с шестиступечатой механической коробкой передач и четырёхдиапазонным "автоматом".

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