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Автовокзал Петрозаводска изменил систему покупки билетов на нескольких междугородных рейсах

Новости. Общество
08:35, 27 Мая 2021
фото: vokzal.karelia.ru

Водители автобусов, курсирующих из Петрозаводска в четыре райцентра Карелии, будут сами продавать пассажирам билеты.

«Карелавтотранс» информирует о том, что с 1 июня продажа билетов на междугородних рейсах «Пудож-Петрозаводск», «Сортавала-Петрозаводск», «Петрозаводск-Сортавала» и «Кемь-Петрозаводск» будет осуществляться только через водителей автобусов. Об этом пишут в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска.

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Кроме того, с 28 мая изменяется маршрут движения автобусов № 127 «Петрозаводск – Орзега», а именно в пятницу, субботу и воскресенье рейсы буду следовать до конечного остановочного пункта «д. Орзега». В остальные дни сохраняется сокращенный маршрут движения до «ст. Орзега».

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска возобновил утренний рейс до Пряжи.

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Комментарии

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mobikk
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