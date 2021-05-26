Автовокзал Петрозаводска изменил систему покупки билетов на нескольких междугородных рейсах

Водители автобусов, курсирующих из Петрозаводска в четыре райцентра Карелии, будут сами продавать пассажирам билеты.

«Карелавтотранс» информирует о том, что с 1 июня продажа билетов на междугородних рейсах «Пудож-Петрозаводск», «Сортавала-Петрозаводск», «Петрозаводск-Сортавала» и «Кемь-Петрозаводск» будет осуществляться только через водителей автобусов. Об этом пишут в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска.

Кроме того, с 28 мая изменяется маршрут движения автобусов № 127 «Петрозаводск – Орзега», а именно в пятницу, субботу и воскресенье рейсы буду следовать до конечного остановочного пункта «д. Орзега». В остальные дни сохраняется сокращенный маршрут движения до «ст. Орзега».

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска возобновил утренний рейс до Пряжи.