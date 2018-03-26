Автовокзал Петрозаводска меняет расписание пригородных автобусов

С 1 апреля переносится время ряда рейсов.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", с 1 апреля изменится время отправления рейсов из Петрозаводска в районы Карелии.

Отменяется рейс № 117 "Виданы" отправлением в 9.30.

Вводятся ежедневные рейсы. № 103 "Чална" в 8.45, из Чалны в 9.20; № 118 "Падозеро, 33 км" в 10.00, из Падозера в 10.50; № 125 "ММС" в 22.00, из ММС в 22.25.

Изменяются рейсы:

- № 103 "Чална" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 11.45 на 11.30, из п. Чална с 12.10 на 12.25;

- № 118 "д. Падозеро, 33 км" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 7.15 на 7.05, из д. Падозеро с 8.05 на 7.55;

- № 122К "Вилга кладбище" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 9.00 на 8.55, от кладбища с 9.40 на 9.35;

- № 139 "Сяпся" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 16.15 на 15.45, из п. Сяпси с 17.50 на 17.20;

- № 112 "Верховье через гарнизон Бесовец" отправлением из д. Верховье переносится с 16.50 на 16.55;

- рейс маршрута № 112 "Верховье через гарнизон Бесовец" переносится с 8.15 на 9.05, из Верховья в 10.00, из гарнизона Бесовец в 10.05; рейс маршрута № 102 "Гарнизон Бесовец" переносится с 9.05 на 8.15, из гарнизона Бесовец в 9.05;

- № 120В "Ст. Шуйская через Низовье, Верховье" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 7.30 на 6.30, из Верховья в 7.10, от ст. Шуйская в 7.30;

- № 120Н "Ст. Шуйская через Низовье" отправлением из Петрозаводска переносится с 6.30 и 16.10 на 7.30 и 15.40, от ст. Шуйская с 7.30 и 17.10 на 8.30 и 16.40;

- № 125 "ММС" отправлением из Петрозаводска переносится с 8.00 на 8.05, из ММС с 8.30 на 8.35;

- № 129 "Лучевое-1 через ММС, Шуйскую" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 16.50 на 16.40, из Лучевого-1 с 18.00 на 17.50;

- № 130 "Лучевое-2 через ММС, Шуйскую" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 15.30 на 15.40 и с 16.50 на 16.40, из Лучевого-2 с 16.35 на 16.50 и с 18.05 на 17.55;

- № 137 "Шуя через ММС" отправлением из г. Петрозаводска переносится с 6.50 на 6.40, из Шуи с 7.30 на 7.20;

- № 138 "Спасская Губа через Кончезеро, ММС" объединяются с соответствующими рейсами до ст. Шуйская, и будут отправляться из Петрозаводска в 9.40, 14.40 и 18.40, из Спасской Губы в 11.30, 16.30 и 20.25, из Шуйской на Петрозаводск в 12.20, 17.20, 21.10.

Все рейсы по маршрутам № 138 "Петрозаводск – Спасская Губа" и № 128 "Петрозаводск – Кончезеро" будут выполняться с заездами в ММС и Низовье в обоих направлениях.

Рейс по маршруту "Петрозаводск - Кондопога" отправлением в 21.50 из Петрозаводска будет выполняться через Шую-Шуйскую под № 132.

Рейсы по маршруту "Петрозаводск – Кондопога" отправлением из Петрозаводска в 9.30 и 16.00, из Кондопоги в 11.00 и 14.30, будут выполнятся через Шую-Шуйскую под № 133

Рейсы по маршруту № 119 "Петрозаводск – Пряжа" отправлением из г. Петрозаводска в 5.45; 8.20; 11.00 и 20.30 будут выполняться под № 116.

Кроме того, с 25 марта ежедневные рейсы по маршруту № 100 "Гарнизон Бесовец через аэропорт" отправляются на 15 мин. позже, а именно - отправлением из г. Петрозаводска в 12.30 и 14.15, в аэропорту в 13.05 и 13.30, из гарнизона Бесовец в 13.20 и 15.00, в аэропорту при следовании на Петрозаводск в 14.50 и 15.15.