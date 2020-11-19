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Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров

Новости. Общество
07:15, 20 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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В связи с ограничениями по наполняемости автобусов вводятся приоритеты посадки пассажиров, сообщается на сайте автовокзала.

"Уважаемые пассажиры! В связи с ведением ограничений по наполняемости автобусов (только сидячие места) на основании Распоряжения главы Республики Карелия в пригородных автобусах вводятся приоритеты посадки пассажиров", - написано в объявлении.

Приоритетными пассажирами являются инвалиды, дети и пенсионеры.

Первыми в пригородные автобусы будут пускать инвалидов I и II группы, вторыми зайдут дети до 16 лет, а после сидячие места смогут занять пенсионеры.

Руководство автовокзала предупреждает, что при посадке пассажиры должны предъявить соответствующие подтверждающие документы (паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.).

Напомним, из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Карелии глава республики Артур Парфенчиков издал Распоряжение, в соответствии с которым разрешено перевозить пассажиров по количеству мест в общественном транспорте.

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Комментарии

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Изя
2020-11-20 09:55:04
Опять к дракам и скандалам готовятся , все условия воеводой созданы . Пора начинать пассажирам дебоширить . Ждём с ))))
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