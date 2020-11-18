Парфенчиков отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска

Троллейбусы и автобусы в Петрозаводске смогут перевозить пассажиров по количеству посадочных мест, сообщил глава Карелии.

В ответ на многочисленные жалобы жителей Петрозаводска и конфликты, возникшие в общественном транспорте, глава Карелии Артур Парфенчиков вечером 18 ноября отменил распоряжение в части ограничений в заполняемости маршрутных автобусов и троллейбусов из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

В распоряжение были внесены изменения, в соответствии с которыми разрешено перевозить пассажиров по количеству мест в общественном транспорте.

"Прекрасно знаю, что происходит в общественном транспорте Петрозаводска после введения вынужденных ограничений по количеству пассажиров, - сообщил Парфенчиков. - Однако ещё раз напомню, что транспорт по-прежнему остаётся одним из самых опасных источников заражения и именно его закрытие весной стало самой действенной мерой, которая позволила нам сдержать распространения инфекции.

Учитывая сложившуюся непростую ситуацию в часы пик, а также большое количество ваших обращений, мы приняли решение увеличить допустимое число пассажиров, а именно разрешить перевозку людей по количеству посадочных мест в салоне".

Парфенчиков подчеркнул, что это максимальное послабление, на которое пойдут власти Карелии.

Глава республики призвал жителей минимизировать поездки без служебной надобности, по возможности перевести детей на домашнее обучение, а работодателей – позаботиться о безопасности своих сотрудников, максимально обеспечив дистанционный формат работы. Если производственный процесс этого не позволяет, то организовать доставку своих подчиненных на работу и обратно, например, с привлечением служебного транспорта.

"Сейчас нам вместе важно остановить распространение инфекции. В противном случае, нам придётся вводить следующие ограничения, которые ударят не только по нашей экономике, но и по семейным бюджетам. Очень бы этого не хотелось!"

Ранее сообщалось, что врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира.

Сегодня посетители страницы главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети "ВКонтакте" пишут в комментариях фразу "#ВернитеТранспорт".

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Согласно распоряжению количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов.