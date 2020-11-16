Врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира (ВИДЕО)

В Петрозаводске водитель троллейбуса выгнал из салона девушку-врача, чтобы не получить штраф за лишнего пассажира.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" девушка-врач выложила видео, как водитель троллейбуса выгнал ее утром из салона, объяснив, что она лишняя пассажирка.

"Вы должны выйти из этого троллейбуса, потому что вы лишняя пассажирка", - сказал водитель троллейбуса девушке, занявшей утром место в транспорте.

"Я врач, я еду на работу, я в ковид-бригаде, мне нужно на работу", - представилась девушка, пытаясь остаться в салоне.

"Я не знаю, врач вы или кто, мне штраф за это будет", - ответил водитель и выгнал пассажирку из троллейбуса.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь наполняемость салона общественного транспорта должна быть не более 50%, пассажиров можно перевозить только на сидячих местах.

Следить за требуемой наполняемостью салона обязали водителя.

От администрации ходят проверяющие и смотрят, соблюдает ли водитель введенные Парфенчиковым правила. Если обнаруживаются нарушения, то предприятию выписывают штраф.

Вот и выгоняют теперь водители "лишних пассажиров".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, потребовав от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой.

А когда работодатели поинтересовались у главы Карелии, как организовать подвоз сотрудников, если личного транспорта у предприятий нет, то Артур Парфенчиков возмутился и сказал: "Решайте эти вопросы! Вы хотите работать? Вы хотите, чтобы бизнес продержался в это время? Почему я должен убеждать, что это нужно? Нормальные предприниматели давно это делают. И экраны поставили, и все средства дезинфекции, и на машине развозят своих работников".