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Врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:03, 17 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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В Петрозаводске водитель троллейбуса выгнал из салона девушку-врача, чтобы не получить штраф за лишнего пассажира.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" девушка-врач выложила видео, как водитель троллейбуса выгнал ее утром из салона, объяснив, что она лишняя пассажирка.

"Вы должны выйти из этого троллейбуса, потому что вы лишняя пассажирка", - сказал водитель троллейбуса девушке, занявшей утром место в транспорте.
"Я врач, я еду на работу, я в ковид-бригаде, мне нужно на работу", - представилась девушка, пытаясь остаться в салоне.
"Я не знаю, врач вы или кто, мне штраф за это будет", - ответил водитель и выгнал пассажирку из троллейбуса.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь наполняемость салона общественного транспорта должна быть не более 50%, пассажиров можно перевозить только на сидячих местах.
Следить за требуемой наполняемостью салона обязали водителя.
От администрации ходят проверяющие и смотрят, соблюдает ли водитель введенные Парфенчиковым правила. Если обнаруживаются нарушения, то предприятию выписывают штраф.

Вот и выгоняют теперь водители "лишних пассажиров".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, потребовав от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой.

А когда работодатели поинтересовались у главы Карелии, как организовать подвоз сотрудников, если личного транспорта у предприятий нет, то Артур Парфенчиков возмутился и сказал: "Решайте эти вопросы! Вы хотите работать? Вы хотите, чтобы бизнес продержался в это время? Почему я должен убеждать, что это нужно? Нормальные предприниматели давно это делают. И экраны поставили, и все средства дезинфекции, и на машине развозят своих работников".

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Комментарии

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Илларион
2020-11-17 10:53:01
Да как обычно! Сначала пернут, потом подумают.
Как и весной было: сначала отменили весь транспорт, потом обосравшись решали как доставлять людей до работы.
Хотя люди с сохранным интеллектом сначала бы продумали способы доставки людей до работы, а потом отменяли транспорт.
Так и тут. И водителя и медика можно понять. Виноватых среди них нет.
User
2020-11-17 10:26:45
Уровень маразма превысил уровень заражений! Уже "лишние пассажиры" появились, о как! Дальше что - "лишние пенсионеры" или "лишние инвалиды"? Однако, доруководились приставы с бурятами!
Leopol'd
2020-11-17 10:49:32
User, лишние пенсионеры уже заявлены. Их обслуживание до 13. То что это нарушение федеральных законов, с 5 значными штрафами нашего юриста не беспокоит.
David
2020-11-17 10:34:13
User, Заметьте, что люди добровольно превращаются в стадо.
Dim
2020-11-17 10:14:34
Даже руководство бюджетного учреждения Республики Карелия не восприняли всерьез распоряжение своего "босса" об обязанности организовать доставку врачей на работу. Что же говорить об остальных. Пустое сотрясание воздуха.
Ткачев
2020-11-17 10:12:49
Какая прелесть.
Горожанин
2020-11-17 10:12:12
Ну в ограничениях должны же быть предусмотрены исключения для таких случаев! Уровень проработки распорядительных документов поражает. Лишь бы написать и отрапортовать о мерах...
театральный критик
2020-11-17 10:11:08
Либероидная провокация. Водителю респект
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