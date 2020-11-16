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Парфенчиков возмутился вопросом об обязанности работодателей возить сотрудников на работу

Новости. Общество
10:07, 17 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил принятое ранее решение о том, что работодатели должны организовать перевозку своих сотрудников до места работы и обратно.

По его словам, это необходимо в связи с ограничениями, введенными для общественного транспорта – автобусы и троллейбусы должны быть заполнены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции в целях профилактики коронавируса.

Об этом глава Карелии заявил, отвечая на вопрос в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Решайте эти вопросы! Вы хотите работать? Вы хотите, чтобы бизнес продержался в это время? Почему я должен убеждать, что это нужно? Нормальные предприниматели давно это делают. И экраны поставили, и все средства дезинфекции, и на машине развозят своих работников", - сказал Парфенчиков.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12321
2020-11-17 10:53:34
Возмущаться надо людям и работодателям не продуманными решениями Главы . Автобусов на предприятиях просто нет . И не Вконтакте надо вещать . а выступать в коллективах , на радио и ТВ . Вылезать уже надо из соцсетей и заниматься делом в реальной жизни .
Leopol'd
2020-11-17 10:47:09
Сбросил свои хотелки на население.
Не изыскал возможности увеличить количество перевозчиков. Не снять ненужные барьеры... А потребовать у предпринимателей нести дополнительные расходы, которые будут включать в цену. Т. е. мы все это и оплатим.
David
2020-11-17 10:25:33
Полная оторванность от реальности!
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