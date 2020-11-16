Парфенчиков возмутился вопросом об обязанности работодателей возить сотрудников на работу

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил принятое ранее решение о том, что работодатели должны организовать перевозку своих сотрудников до места работы и обратно.

По его словам, это необходимо в связи с ограничениями, введенными для общественного транспорта – автобусы и троллейбусы должны быть заполнены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции в целях профилактики коронавируса.

Об этом глава Карелии заявил, отвечая на вопрос в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте. "Решайте эти вопросы! Вы хотите работать? Вы хотите, чтобы бизнес продержался в это время? Почему я должен убеждать, что это нужно? Нормальные предприниматели давно это делают. И экраны поставили, и все средства дезинфекции, и на машине развозят своих работников", - сказал Парфенчиков. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".