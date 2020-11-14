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Глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно

Новости. Общество
17:14, 15 Ноября 2020
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Ситуация, когда на протяжении недели в Карелии ежедневно регистрируется 300-380 инфицированных коронавирусом, требует усиления противоэпидемических мер. Поэтому в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции внесены изменения", - пишет Артур Парфенчиков.

Так, с сегодняшнего дня все работодатели должны обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой.

"Поскольку транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом, мы уже ограничили количество пассажиров – не более 50% от сидячих мест. Но работодателям необходимо позаботиться о том, чтобы их сотрудники могли вовремя добраться до места работы и потом вернуться домой", - считает руководитель республики.

С 19 ноября, согласно распоряжению, сокращается время работы предприятий общепита: теперь кафе и ресторанам запрещено работать с 23 часов до 6 утра. Ранее требование действовало с полуночи.

Кроме того, вводятся ограничения для посещения библиотек и компьютерных залов. С 19 ноября их наполняемость не должна превышать 25 процентов от максимально возможной.

Напомним, за сутки в Карелии COVID-19 выявлен у 353 человек, умерли от коронавируса три человека.

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Комментарии

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Негодяй
2020-11-15 18:41:11
Как у работников тест взять или на больничный отправить, если у него в семье больные так х.., как за счет работодателя отпуск, подвоз - это мы завсегда пожалуйста, чего потом удивляетесь, что увольняют и только на срочный трудовой принимают.
Негодяй
2020-11-15 18:35:18
Пешком пусть ходят, а то закажешь автобус, потом окажется, что он какой-то не такой, тебя же еще и накарячят, не тот автобус заказал, потом налоговая спросить обоснованность затрат, купишь автобус - лицензию каую-нибудь начнут впаривать. ПЕШКОМ - здоровее будут, и проснувшиеся на работе с утра, а не как сонные мухи до обеда.
Off
2020-11-15 18:28:18
конечно губер выделил деньги на бесплатный подвоз? Или как всегда ?
Беня
2020-11-15 18:00:48
Всмм организациям, у которых подвозить не на чем, придется шото арендовать. Полагаю автобусники уже держат карман шире :)
Os
2020-11-15 17:51:04
Служебный заказной автобус тоже должен по 10-12 человек возить? Если так, то предприятиям с 200-1000 человек надо будет делать по 20-100 рейсов.
Беня
2020-11-15 18:34:38
Os, к счастью у нас рекордное число личных жоповозок на душу населения :)
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