Глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно

Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Ситуация, когда на протяжении недели в Карелии ежедневно регистрируется 300-380 инфицированных коронавирусом, требует усиления противоэпидемических мер. Поэтому в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции внесены изменения", - пишет Артур Парфенчиков.

Так, с сегодняшнего дня все работодатели должны обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой.

"Поскольку транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом, мы уже ограничили количество пассажиров – не более 50% от сидячих мест. Но работодателям необходимо позаботиться о том, чтобы их сотрудники могли вовремя добраться до места работы и потом вернуться домой", - считает руководитель республики.

С 19 ноября, согласно распоряжению, сокращается время работы предприятий общепита: теперь кафе и ресторанам запрещено работать с 23 часов до 6 утра. Ранее требование действовало с полуночи.

Кроме того, вводятся ограничения для посещения библиотек и компьютерных залов. С 19 ноября их наполняемость не должна превышать 25 процентов от максимально возможной.

Напомним, за сутки в Карелии COVID-19 выявлен у 353 человек, умерли от коронавируса три человека.