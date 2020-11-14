Еще 353 человека заразились коронавирусом в Карелии

С начала пандемии в Карелии выявили 10341 случай коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки COVID-19 выявлен у 353 человек. Из этого числа заболевших – 299 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавале – 7 человек, в Лахденпохье – 2 человека, в Пудожском районе – 12 человек (Пудож – 5, поселок Красноборский – 1, поселок Колово – 1, поселок Шальский – 1, поселок Кривцы – 4), в Сегеже – 3 человека, в Кеми – 29 человек, в Костомукше – 2 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Олонецком районе – 9 человек (Олонец – 7, деревня Онькулица – 1, деревня Рыпушкалицы – 1), в Медвежьегорском районе – 5 человек (Медвежьегорск – 3, поселок Пиндуши – 2), в Прионежском районе – 10 человек (поселок Чална-1 – 1, село Заозерье – 7, поселок Мелиоративный – 2), в Пряже – 2 человека, в Лоухском районе – 5 человек (Лоухи – 4, поселок Сосновый – 1), в Беломорском районе – 2 человека (поселок Сосновец), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро – 1, поселок Пийтсиеки – 3 человека).



оперштаб по борьбе с коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавиус подтвержден у 10341 человек.

За сутки выздоровели еще 56 человек. С болезнью справились уже 5113 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1568,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1297 случаев, по Северо-Западу – 1624,6.

Напомним, за минувшие суки от коронавируса в Карелии скончались три человека.