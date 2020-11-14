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Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 70

Новости. Общество
09:01, 15 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки умер 54-летний петрозаводчанин, который проходил лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. В Республиканской инфекционной больнице скончались 81-леняя жительница Петрозаводска и 70-летний петрозаводчанин.

Всего с начала пандемии от коронависруса в Карелии умерли 70 человек.

Накануне от COVID-19 в Карелии умерла одна пожилая женщина.

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