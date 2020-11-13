За сутки в Карелии 358 человек заразились коронавирусом и одна пожилая женщина умерла

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Карелии, рассказали в оперштабе.

Так, за минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице от коронавируса умерла 82-летняя жительница Пряжи, которая имела сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие 24 часа выявлена у 358 человек. Из этого числа заболевших – 278 человек, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число заразившихся коронавирусом в Карелии на 14 ноября составляет 9988 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 234 человека, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Рауталахти), в Сортавальском районе – 14 человек (Сортавала – 11, поселок Вяртсиля – 1, поселок Хелюля – 1, поселок Хотинлахти – 1), в Лахденпохском районе – 6 человек (Лахденпохья – 3, поселок Куркиеки – 1, поселок Куликово – 1, поселок Лумиваара – 1), в Пудожском районе – 7 человек (Пудож – 4, поселок Пяльма – 1, поселок Пудожгорский – 2), в Сегежском районе – 9 человек (Сегежа – 8, поселок Надвоицы – 1), в Кеми – 20 человек, в Лоухи – 6 человек, в Костомукше – 13 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 1, село Ругозеро – 3), в Кондопожском районе – 19 человек (Кондопога – 17, село Кончезеро – 1, поселок Кяппесельга – 1), в Олонецком районе – 2 человека (деревни Тукса и Коткозеро), в Медвежьегорском районе – 23 человека (Медвежьегорск – 7, поселок Пиндуши – 3, деревня Падмозеро – 1, поселок Повенец – 1, деревня Толвуя – 11).

Выздоровели за время пандемии в Карелии 5057 человек, за сутки выписан по выздоровлению 61 пациент: в Петрозаводске – 29, в Медвежьегорском районе – 5, в Кондопожском районе – 2, в Костомукше – 2, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Прионежском районе – 6, в Пряжинском районе – 2, в Пудожском районе – 9, в Сегежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1.

Всего умерли – 67 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1505,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1281,5 случая, по Северо-Западу – 1619,4.