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Флешмоб против ограничений на поездки в общественном транспорте начался на странице главы Карелии

Новости. Общество
12:40, 18 Ноября 2020
фото: страница Артура Парфенчикова / ВК / скриншот
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Пользователи соцсети заполнили комментарии на странице главы Карелии Артура Парфенчикова требованиями вернуть городу транспорт, на перемещения в котором введены ограничения в период пандемии.

Посетители страницы Артура Парфенчикова в соцсети "Вконтакте" пишут в комментариях фразу "#ВернитеТранспорт". Эти сообщения появились под последним на данный момент постом губернатора о развитии территорий республики, входящих в Арктическую зону.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - заявлял он.

Затем выяснилось, что жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в столице Карелии водители маршруток по-прежнему перевозят пассажиров в полных салонах, несмотря на ранее введенные ограничения из-за пандемии.

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Комментарии

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drug
2020-11-18 13:44:20
Артур Олегович сегодня увидел смешную картину.
Автобус Карелавтоспецтранса - бортовой № 307 в 07.30 доставил на ул. Ригачина работников Судостроительного завода. Пассажиров было ну очень много. Возможно данный завод может себе позвонить нанять автобус - А КАК БЫТЬ ДРУГИМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ?
zanoza
2020-11-18 13:23:49
Интересно, что же победит, здравый смысл или "правильный" отчёт в Москву?
однозначно
2020-11-18 13:06:25
либерастная истерика
Off
2020-11-18 13:57:10
однозначно, соципат , не переживай ,тебя скоро в автозаке ,бесплатно будут возить. А Жиринятам , да, надо устроить истерику ..
Гость
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