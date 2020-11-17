Флешмоб против ограничений на поездки в общественном транспорте начался на странице главы Карелии

Пользователи соцсети заполнили комментарии на странице главы Карелии Артура Парфенчикова требованиями вернуть городу транспорт, на перемещения в котором введены ограничения в период пандемии.

Посетители страницы Артура Парфенчикова в соцсети "Вконтакте" пишут в комментариях фразу "#ВернитеТранспорт". Эти сообщения появились под последним на данный момент постом губернатора о развитии территорий республики, входящих в Арктическую зону.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - заявлял он.

Затем выяснилось, что жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в столице Карелии водители маршруток по-прежнему перевозят пассажиров в полных салонах, несмотря на ранее введенные ограничения из-за пандемии.