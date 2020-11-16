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Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска после введенных ограничений по транспорту взывают о помощи

Новости. Общество
16:28, 17 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

В паблике "Соломенский попутчик" появилось объявление.
"Так как из-за коронавируса и без того плохое транспортное сообщение с Соломенным нарушено окончательно, то обращаемся к всем соломенским водителям: пожалуйста, подвозите людей. Мёрзнуть на улице с утра или вечером – то еще удовольствие. А учитывая, что теперь и в автобусах мы ездим по 10 человек, то вообще".

Также в паблике предупреждают всех попутчиков, что при поездке необходимо соблюдать масочный режим.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь наполняемость салона общественного транспорта должна быть не более 50%, пассажиров можно перевозить только на сидячих местах.
Следить за требуемой наполняемостью салона обязали водителя.
От администрации ходят проверяющие и смотрят, соблюдает ли водитель введенные Парфенчиковым правила. Если обнаруживаются нарушения, то предприятию выписывают штраф.

Поэтому часто водители, увидев, что салон заполнен, проезжают мимо остановок, оставляя других пассажиров без шанса вовремя добраться на работу или учебное заведение.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-17 16:32:18
И ведь не стыдно же за такие издевательские меры! Я бы со стыда провалилась и прощение у людей попросила!
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