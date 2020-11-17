Интернет: забитые маршрутки ездят по Петрозаводску, несмотря на запреты Парфенчикова (ВИДЕО)

В соцсетях сообщают, что в столице Карелии водители маршруток по-прежнему перевозят пассажиров в полных салонах, несмотря на ранее введенные ограничения из-за пандемии.

Читатель паблика "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" снял видео, на котором видно салон маршрутки с людьми, которые не соблюдают социальную дистанцию. Напомним, в Карелии действует губернаторский запрет на передвижения в переполненном общественном транспорте в период пандемии коронавируса.

"17 автобус. Была полная посадка пассажиров и стояли. Плюс ещё один мужик был без маски! 21 маршрут тоже был полный и с людьми, которые стоят. Я не понимаю, зачем делать такие вещи? Почему троллейбусы не пускают людей, а в некоторых маршрутках полная посадка?", - написал автор поста в соцсети.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - заявлял он.

Затем выяснилось, что жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.