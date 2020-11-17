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Интернет: забитые маршрутки ездят по Петрозаводску, несмотря на запреты Парфенчикова (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:20, 18 Ноября 2020
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК / скриншот видео
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В соцсетях сообщают, что в столице Карелии водители маршруток по-прежнему перевозят пассажиров в полных салонах, несмотря на ранее введенные ограничения из-за пандемии.

Читатель паблика "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" снял видео, на котором видно салон маршрутки с людьми, которые не соблюдают социальную дистанцию. Напомним, в Карелии действует губернаторский запрет на передвижения в переполненном общественном транспорте в период пандемии коронавируса.

"17 автобус. Была полная посадка пассажиров и стояли. Плюс ещё один мужик был без маски! 21 маршрут тоже был полный и с людьми, которые стоят. Я не понимаю, зачем делать такие вещи? Почему троллейбусы не пускают людей, а в некоторых маршрутках полная посадка?", - написал автор поста в соцсети.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - заявлял он.

Затем выяснилось, что жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

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Комментарии

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кир
2020-11-18 11:22:33
У многих работа в шаговой доступности. Нечего ныть, ходите пешком.
Sim22
2020-11-18 10:06:27
Это видео сняло тупое ЖИВОТНОЕ! Отправить его на остановку,что бы простоял 1,5 часа, опоздал на работу и чтоб его на работе оштрафовали тысячи на 2. Вот бы я на него посмотрел
Leopol'd
2020-11-18 09:54:43
Вот из-за таких стукачей люди мёрзнут на улице, простывают, попадают в больницу с пневмонией...
кир
2020-11-18 11:20:27
Leopol'd, опять баклуши бьешь и не работаешь "политолог".
Неравнодушный
2020-11-18 09:42:21
В Бурятии локдаун уже ввели, там тоже особо не парились, жили в своё удовольствие.
Копатыч
2020-11-18 09:14:05
Да и правильно , если всякий бред слушать , вся жизнь в Карелии парализуется . впадёт в ступор . " Пусти козла в огород ".
Os
2020-11-18 09:04:21
Это только питерской компании так возят автобусы, остальные тоже пустые ходят и остановки пропускают. Кто мешает мэрии организовать укороченные маршруты для подвозки людей из микрорайонов в центр города?
Гость
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