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Автовокзал в Петрозаводске откроют после реконструкции с опозданием на несколько месяцев

Новости. Общество
11:41, 04 Октября 2021
фото: Реконструкция автовокзала в Петрозаводске июль 2021 © Артур Парфенциков / ВК

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Реконструкция автовокзала в Петрозаводске, которая по графику должна была завершиться до Нового года, затянется на несколько месяцев.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель министра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

По ее словам, согласно контракту, завершение строительно-монтажных работ планировалось до 1 декабря, а ввод автовокзала в эксплуатацию — до 31 декабря.

«Ранее существовавшее отставание от графика работ — в среднем, это 4 месяца — позволяет предполагать завершение работ по объекту в первом квартале 2022 года. До этого времени деятельность автовокзала будет осуществляться на железнодорожном вокзале», — сказала Мизинкова.

По ее словам, в настоящее время реконструкция основного здания автовокзала проведена лишь на 42%.

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Комментарии

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Любка
2021-10-04 12:40:45
Главное не забыть колючую проволоку и тупорылого охранника на рамке, которая не работает
ЗС
2021-10-04 12:20:23
"До этого времени деятельность автовокзала будет осуществляться на железнодорожном вокзале»...
Уважаемый заместитель министра транспорта!
На железнодорожном вокзале, непосредственно на улице, висит рекламный экран. Огромная просьба от многих пассажиров автобусов задействовать этот экран для подключения к диспетчерской автовокзала, чтобы передавать актуальную информацию по автобусным рейсам: т.е. сообщать название маршрута, № маршрута (150 или 28 и т.д.) и время отправления.
Несколько раз в этом году была свидетелем того, как люди не могли найти свой автобус и в результате были вынуждены брать билеты на другой рейс, который не всегда бывает в этот же день.
David.
2021-10-04 12:49:17
ЗС, Может тебе еще регулярные автобусные рейсы на комфортабельных автобусах организовать? :)
David.
2021-10-04 12:12:37
Побольше заборов, турникетов и решёток! Окна заменить бойницами, для пущей безопасности!
asusls
2021-10-04 11:59:38
Кто виноват?
Лана Текучева
2021-10-04 12:03:50
asusls,

И что делать? :)
Лана Текучева
2021-10-04 11:55:00
А что у вас сдавалось в срок?! :)
Гриша
2021-10-04 11:44:47
Проще было новый построить :)
Os
2021-10-04 12:16:24
Гриша, рано или поздно придется новый строить на окраине, чтобы в пробках не стоять.
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