Автовокзал в Петрозаводске откроют после реконструкции с опозданием на несколько месяцев

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске, которая по графику должна была завершиться до Нового года, затянется на несколько месяцев.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель министра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

По ее словам, согласно контракту, завершение строительно-монтажных работ планировалось до 1 декабря, а ввод автовокзала в эксплуатацию — до 31 декабря.

«Ранее существовавшее отставание от графика работ — в среднем, это 4 месяца — позволяет предполагать завершение работ по объекту в первом квартале 2022 года. До этого времени деятельность автовокзала будет осуществляться на железнодорожном вокзале», — сказала Мизинкова.

По ее словам, в настоящее время реконструкция основного здания автовокзала проведена лишь на 42%.