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Бахилин назвал самые активные районы Карелии на выборах

Новости. Общество
10:00, 19 Сентября 2021
фото: ЦИК Карелии

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Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин назвал самые активные районы Карелии по явке на выборах.

Наиболее активны на выборах в Карелии избиратели из Калевальского, Кондопожского и Суоярвского районов. Об этом сообщил Алексей Бахилин. По словам председателя ЦИК, по Северо-Западному округу Карелия показывает среднюю явку.

«Сегодня, 19 сентября, начался основной день голосования. Все 468 избирательных участков республики открылись для избирателей ровно в 8 утра. Вчерашний день прошел спокойно, избирательные комиссии работают четко и слаженно. На избирательных участках находятся наблюдатели и СМИ, хочется отметить их профессиональный подход. Более 115 тысяч жителей Карелии уже приняли важное решение и сделали свой выбор», — заявил Алесей Бахилин.

Сегодня на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Напомним, жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

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