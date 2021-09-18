Финальный день голосования начался в Карелии

На избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Избирательные участки открылись в восемь утра по всей Карелии. Сегодня, 19 сентября, начался заключительный день выборов. Трехдневное голосование подходит к финалу.

В Карелии открыты 462 избирательных участка. Также образованы 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 — в медучреждениях, по одному — на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

По данным Центральной избирательной комиссии, 18 сентября к 20:00 явка избирателей составила 115 866 человек, что составляет 22,77% от числа избирателей Карелии.

Жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.