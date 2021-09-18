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Бахилин: «В Карелии выборы прошли без серьезных нарушений»

Новости. Политика
19:33, 19 Сентября 2021
фото: © ЦИК России

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Председатель республиканской избирательной комиссии Алексей Бахилин заявил, что серьезных нарушений законодательства на выборах в Карелии не выявлено.

Алексей Бахилин заявил, что в ЦИК поступило 14 обращений о нарушениях за три дня голосования в Карелии. Заявления в основном касались незаконной агитации в Сети. При этом избирательная комиссия не выявила никаких серьезных нарушений на выборах, пояснил Бахилин.

«Третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Заокнодательного Собрания Республики Карелия подходит к концу. Уже сейчас можно говорить о том, что в Карелии выборы прошли без серьезных нарушений. Всего за 3 дня голосования в ЦИК Карелии поступило 14 обращений, большинство из них связано с незаконной агитацией в интернете. Ни о каких серьезных нарушениях, как, например, вбросы бюллетеней речи даже не идет. Все обращения оперативно переданы в правоохранительные органы для проверки и, в случае необходимости, принятия соответствующих мер», — сказал Алексей Бахилин.

В Карелии завершается трехдневное голосование. Жители выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

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