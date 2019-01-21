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Новости. Общество
08:05, 21 Января 2019
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Бахилы стали выдавать бесплатно в районной больнице Карелии после представления прокуратуры

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Прокуратура проверила Пряжинскую центральную районную больницу на соблюдение требований законодательства об охране здоровья граждан.

Как пишет районная газета "Наша жизнь", установлено, что бесплатное предоставление пациентам бахил не обеспечено, при этом на дверях медицинских кабинетов имеются таблички "Без бахил не входить". Это ограничивает конституционные права граждан на оказание бесплатной медицинской помощи.

Кроме того, офтальмологический кабинет больницы в полном объеме не оснащен необходимым медоборудованием. В частности, отсутствуют таблицы для определения цветоощущения.

В связи с выявленными нарушениями главному врачу внесено представление. По результатам его рассмотрения офтальмологический кабинет приобретено необходимое оборудование, организовано бесплатное предоставление бахил пациентам в регистратуре больницы.

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