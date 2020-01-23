Балет о плохо сбереженной дочери поставят в Музыкальном театре Карелии ко Дню Святого Валентина

Премьера балета "Тщетная предосторожность. Балет о соломе, или Плохо сбереженная дочь" в постановке Кирилла Симонова состоится на карельской сцене 14 февраля.

Легкая танцевальную комедия на музыку Л. Герольда станет первой большой премьерой Музыкального театра в новом году. Родина этого балета – Франция. Постановка была выпущена в свет за две недели до взятия Бастилии и вполне соответствовала новой эпохе: на сцене танцевали крестьяне, а в музыке отчетливо угадывались народные песни и танцы.

В основе сюжета "Тщетной предосторожности" – история очаровательной девушки, которая мечтает соединиться с возлюбленным, тогда как мать рассчитывает выдать ее за богатого, но простоватого соседа. Для своего времени это был настоящий прорыв в балетном искусстве: на сцене появились не боги и герои, а персонажи из простого народа с их нехитрыми радостями. Даже первоначальное название балета призвано было шокировать любителей изнеженного куртуазного искусства: "Балет о соломе". Еще одно название того же балета – "Плохо сбереженная дочь" – указывает на анекдотическую развязку истории: строгая матушка запирает непослушную дочку на сеновале, а там, как на грех, как раз спрятался тот, о ком она мечтает. Счастливые влюбленные бросаются друг другу в объятия. После этого ничего не остается, как обвенчать любовников.

Художественный руководитель балета Музыкального театра Карелии Кирилл Симонов постарался максимально сохранить старинную французскую хореографию и живой юмор сюжета, а картину идиллической сельской жизни передать с поправкой на современное поколение театралов. "Тщетная предосторожность" – это французская балетная классика, где танец требует уверенной мелкой техники ног, большого количества различных прыжков, виртуозных вращений, – рассказывает хореограф. – Над всем этим мы сейчас работаем с танцовщиками. Что касается пространства и времени спектакля, то мы сохранили его идиллический мир, но действие из сельской усадьбы перемещается в женский загородный пансион. Как мне кажется, такой прием позволяет приблизить этот старинный спектакль к сегодняшнему зрителю".

"Тщетная предосторожность" появляется в репертуаре ведущих балетных театров с завидной регулярностью. В его персонажах, как это нередко бывает в старинных балетах, аккумулированы артистические удачи многих поколений выдающихся исполнителей. Так, в роли Лизы в разное время выходили на сцену Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Ольга Лепешинская, Екатерина Гельцер. В спектакле Музыкального театра Карелии роль Лизы исполнит Алевтина Касаткина (Москва), знакомая публике по ярким образам Анны Карениной и Коппелии, созданными ею на карельской сцене. Роль Марцелины, матери героини, большинство балетмейстеров отдают мужчинам; в результате получается острохарактерный, яркий и смешной образ. Кирилл Симонов поручил эту партию солисту Музыкального театра Эдуарду Демидову. Танцовщик уже выступал в женском образе, роль Мачехи в балете "Золушка" – одна из самых заметных работ артиста, неизменно веселящая публику.

Премьера спектакля состоится в Музыкальном театре в День влюбленных – 14 и 15 февраля.