Бананы и картошка заметно подорожали

Еженедельный мониторинг в крупных магазинах Петрозаводска.

Кто не знает русскую истину: с утра выпил, весь день бодрый! Мы, конечно, говорим о кофе. А вы о чем подумали?

В дождливое субботнее утро, когда план с походом на гастрономический фестиваль на набережной, на глазах проваливается с треском, заварите кофе и лучше со скидкой. Где их найти знает проект «Жизнь и кошелек».

В свежем мониторинге вы также узнаете актуальные цены на самое необходимое в магазинах Петрозаводска.