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Новости. Криминал
07:25, 28 Июня 2018

Банда юных угонщиков пойдет под суд в Карелии

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В Пряжинском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении подростков, обвиняемых в угонах автомашин и кражах.

В Следкоме Карелии сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении четверых несовершеннолетних, которые обвиняются в кражах, угонах машин, а также в поджоге авто и незаконном хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в 2017 году молодые люди совершили четыре угона автомашин в Пряжинском районе (катались на угнанных машинах, а потом бросали их), а также несколько краж аккумуляторов из грузовиков.

Кроме того, один из несовершеннолетних обвиняется в поджоге автомашины, которую угнал до этого, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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