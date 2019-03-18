В Петрозаводске бандиты похитили 3 человек

В Следкоме сообщили, что в Петрозаводске 5 мужчин обвиняются в похищении людей и вымогательстве.

По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемые в составе организованной группы, находясь в городе Петрозаводске, напали и похитили 3 местных жителей. Угрожая ножами и предметами, используемыми в качестве оружия, потребовали от потерпевших передачи им 5 миллионов рублей.

Мужчины хотели незаконно удерживать пострадавших, но были задержаны полицией.

У следователей есть основания предполагать, что обвиняемые могут быть причастны к серии аналогичных преступлений.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, либо пострадал от действий обвиняемых, просят обратиться по телефону 8-814-2-594678.

Обвиняемые заключены под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.