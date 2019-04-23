Бандиты напали с ножом на пожилую женщину в Карелии, думая, что та хранит крупную сумму

Суд в Карелии отправил за решетку двух молодых людей, напавших с ножом на пожилую жительницу Суоярви, сообщается на сайте районного суда.

Как следует из материалов суда, двое жителей Суоярвского района в состоянии алкогольного опьянений решили ограбить местную жительницу, думая, что в ее квартире хранится много денег

Они стали постучались в дверь, представившись электриками. Когда женщина открыла, злоумышленники повалили ее на пол и начали угрожать ножом. В итоге грабители похитили деньги, мобильный телефон и продукты. После чего мужчины ушли, пообещав вернуться, когда она получит пенсию. Потерпевшая смогла выйти на улицу и позвать на помощь соседей.

Суд приговорил злоумышленников к 7 лет годам колонии строгого режима. Верховный суд РК оставил приговор в силе.