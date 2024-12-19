здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдан в эксплуатацию еще один дом
19.12.2024 16:58
Пользователей популярного мессенджера предупредили об опасной рассылке 20 декабря в Карелии
19.12.2024 14:50

Баня парит, баня правит, баня все поправит: горожане устроили релакс в центре Петрозаводска

Новости. Общество
07:30, 20 Декабря 2024
фото: © Светлана Шлыкова / VK

Новости партнеров

Жительница карельской столицы запечатлела заядлых банщиков.

Петрозаводчанка Светлана Шлыкова поделилась фотографией  бани на Красной в Петрозаводске. Она написала об умилительной картине, которую ей удалось запечатлеть.

«Для моей мамы на первом месте всегда были манеры. А для бабушки и меня — содержание. Когда мама упрекала бабушку в отходе от этикета, бабушка всегда говорила „А что? Я в своем отечестве!“. Этот девиз я всегда вспоминаю, когда вижу освежающихся у бани на Красной. Кому-то, возможно, это кажется неуместным. А для меня мило и очень по-русски. Мы у себя дома… С лёгким паром!», — сообщила горожанка.

В комментариях местные жители написали, что в бане топят очень хорошо и так приятно выйти на улицу и посидеть, остудиться на свежем воздухе. Поэтому люди на фото сидят так непринужденно, как будто на своем дачном участке.

«Абсолютно согласна. Всегда с улыбкой проезжаю это место и радуюсь за банщиков!», — сообщила горожанка в комментариях.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова
18.12.2024, 06:50
Новая строка в квитанциях за ЖКХ: россиянам придется платить за вывоз снега отдельно

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.