Баня парит, баня правит, баня все поправит: горожане устроили релакс в центре Петрозаводска

Жительница карельской столицы запечатлела заядлых банщиков.

Петрозаводчанка Светлана Шлыкова поделилась фотографией бани на Красной в Петрозаводске. Она написала об умилительной картине, которую ей удалось запечатлеть.

«Для моей мамы на первом месте всегда были манеры. А для бабушки и меня — содержание. Когда мама упрекала бабушку в отходе от этикета, бабушка всегда говорила „А что? Я в своем отечестве!“. Этот девиз я всегда вспоминаю, когда вижу освежающихся у бани на Красной. Кому-то, возможно, это кажется неуместным. А для меня мило и очень по-русски. Мы у себя дома… С лёгким паром!», — сообщила горожанка.

В комментариях местные жители написали, что в бане топят очень хорошо и так приятно выйти на улицу и посидеть, остудиться на свежем воздухе. Поэтому люди на фото сидят так непринужденно, как будто на своем дачном участке.

«Абсолютно согласна. Всегда с улыбкой проезжаю это место и радуюсь за банщиков!», — сообщила горожанка в комментариях.