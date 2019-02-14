Банк "Открытие" и Карелия договорились о сотрудничестве

Банк "Открытие" готов инвестировать в социальную инфраструктуру Республики Карелия.

По данным пресс-службы правительства республики, глава Карелии Артур Парфенчиков и член правления банка "Открытие" Александр Пахомов подписали на инвестфоруме в Сочи соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения банк готов выделить денежные средства на строительство важных для региона объектов социальной инфраструктуры.

"Банк "Открытие" активно реализует региональные проекты в рамках государственно-частного партнерства и готов серьезно инвестировать в создание современной инфраструктуры, в том числе относящейся к социальной сфере, и в Республике Карелия, – заявил после подписания соглашения Александр Пахомов. – Мы будем рады реализовать свой опыт и стать надежным стратегическим партнером Республики Карелия, экономика которой, с нашей точки зрения, имеет огромный потенциал для развития".

Глава республики, в свою очередь отметил, что Карелия готова к сотрудничеству с инвесторами.

"В первую очередь, нас интересует сотрудничество в сфере строительства социальной инфраструктуры. Но также речь на переговорах шла об инвестировании банком "Открытие" средств в реальную экономику. В частности, мы обсудили возможность строительства объектов лесоперерабатывающей промышленности на севере Республики и в Пудожском районе в рамках концессионных облигационных займов. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия совместно с банком проработают предметно этот вопрос", - сказал Артур Парфенчиков.

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком и обслуживает 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн. физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Региональная сеть банков насчитывает свыше 900 офисов в 70 экономически значимых регионах страны.