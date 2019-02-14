Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:25, 14 Февраля 2019
фото: © Андрей Махонин/ТАСС

Банк "Открытие" и Карелия договорились о сотрудничестве

Загрузка...

Банк "Открытие" готов инвестировать в социальную инфраструктуру Республики Карелия.

По данным пресс-службы правительства республики, глава Карелии Артур Парфенчиков и член правления банка "Открытие" Александр Пахомов подписали на инвестфоруме в Сочи соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения банк готов выделить денежные средства на строительство важных для региона объектов социальной инфраструктуры.

"Банк "Открытие" активно реализует региональные проекты в рамках государственно-частного партнерства и готов серьезно инвестировать в создание современной инфраструктуры, в том числе относящейся к социальной сфере, и в Республике Карелия, – заявил после подписания соглашения Александр Пахомов. – Мы будем рады реализовать свой опыт и стать надежным стратегическим партнером Республики Карелия, экономика которой, с нашей точки зрения, имеет огромный потенциал для развития".

Глава республики, в свою очередь отметил, что Карелия готова к сотрудничеству с инвесторами.

"В первую очередь, нас интересует сотрудничество в сфере строительства социальной инфраструктуры. Но также речь на переговорах шла об инвестировании банком "Открытие" средств в реальную экономику. В частности, мы обсудили возможность строительства объектов лесоперерабатывающей промышленности на севере Республики и в Пудожском районе в рамках концессионных облигационных займов. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия совместно с банком проработают предметно этот вопрос", - сказал Артур Парфенчиков.

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком и обслуживает 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн. физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Региональная сеть банков насчитывает свыше 900 офисов в 70 экономически значимых регионах страны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
08.02.2019, 14:38
Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Аналитика

Сегодня 10:42
Капитал
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.
Галикеев боится за свою жизнь 4
Сегодня 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам 9
11.02.2019 11:36
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 3
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:00
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»