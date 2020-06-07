Банк "Уралсиб" предлагает сезонный срочный вклад "И снова лето"

Банк "Уралсиб" запустил новый сезонный срочный вклад "И снова лето".

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 6 месяцев, 1 или 2 года.

Вклад "И снова лето" можно открыть в любом офисе банка, интернет-банке и мобильном банке "Уралсиб". Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в интернет-банке и мобильном банке ставки увеличиваются и составляют до 5,8% годовых. При открытии вклада в офисе банка ставки составляют до 5,5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке "до востребования" (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада "Доход" для офисов банка соответствующего срока.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу "И снова лето" можно получить в ближайших отделениях банка "Уралсиб", по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Условия действительны на 04.06.2020 минимальная сумма срочного вклада (депозита) "И снова лето" 50 тысяч рублей. Размер процентной ставки зависит от срока вклада и способа открытия - интернет-банк/мобильный банк или офис банка. Процентные ставки при открытии вклада в офисе банка: 181 день – 4,7% годовых, 367 дней – 5,0% годовых, 732 дня – 5,5% годовых, при открытии вклада в интернет-банке и мобильном банке: 181 день – 5,0% годовых, 367 дней – 5,3% годовых, 732 дня – 5,8% годовых. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку вклада "И снова лето"; ставка определяется ставкой по вкладу "Доход" соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис банка, и действующей на дату продления вклада. Вклад доступен для открытия в офисах банка и при наличии технической возможности в интернет-банке и мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО "Банк Уралсиб". Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

Справка:

ПАО "Банк Уралсиб" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВB-" Fitch Ratings,

"B" Standard&Poor’s и "B2" Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) "ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства "Национальные кредитные рейтинги" (Агентство "НКР") "ВВВ+.ru".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 566 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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