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Банк "Уралсиб" предлагает сезонный срочный вклад "И снова лето"

Новости. Экономика
10:35, 08 Июня 2020
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Банк "Уралсиб" запустил новый сезонный срочный вклад "И снова лето".

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 6 месяцев, 1 или 2 года.

Вклад "И снова лето" можно открыть в любом офисе банка, интернет-банке и мобильном банке "Уралсиб". Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в интернет-банке и мобильном банке ставки увеличиваются и составляют до 5,8% годовых. При открытии вклада в офисе банка ставки составляют до 5,5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке "до востребования" (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада "Доход" для офисов банка соответствующего срока.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу "И снова лето" можно получить в ближайших отделениях банка "Уралсиб", по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Условия действительны на 04.06.2020 минимальная сумма срочного вклада (депозита) "И снова лето" 50 тысяч рублей. Размер процентной ставки зависит от срока вклада и способа открытия - интернет-банк/мобильный банк или офис банка. Процентные ставки при открытии вклада в офисе банка: 181 день – 4,7% годовых, 367 дней – 5,0% годовых, 732 дня – 5,5% годовых, при открытии вклада в интернет-банке и мобильном банке: 181 день – 5,0% годовых, 367 дней – 5,3% годовых, 732 дня – 5,8% годовых.  По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку вклада "И снова лето"; ставка определяется ставкой по вкладу "Доход" соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис банка, и  действующей на дату продления вклада. Вклад доступен для открытия в офисах банка и при наличии технической возможности в интернет-банке и мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО "Банк Уралсиб". Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

Справка:

ПАО "Банк Уралсиб" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и  корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВB-" Fitch Ratings,

"B" Standard&Poors и "B2" Moodys Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) "ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства "Национальные кредитные рейтинги" (Агентство "НКР") "ВВВ+.ru".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 566 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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