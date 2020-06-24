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Банк "Уралсиб" снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%

Новости. Экономика
10:53, 25 Июня 2020
фото: © предоставлено Банком УРАЛСИБ
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У банке "Уралсиб" новые предложения для желающих купить жилье.

Банк "Уралсиб" снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой ("Ипотека 6,5%")* и семейной ипотеке** до 15% от стоимости недвижимости.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%.  Размер кредита – до 8 млн рублей включительно – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей включительно – в других регионах присутствия банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка – 5,5%. Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица, или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели.  Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно – в  Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн рублей включительно – в других регионах присутствия банка.

Срок кредитования в рамках госпрограмм – от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "банк Уралсиб".

*На приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у застройщика по программе "Ипотека 6,5%": процентная ставка от 5,99% до 7,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 8 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 3 000 000 руб. – другие регионы присутствия банка. Минимальный первоначальный взнос – 15%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% – по программе "Ипотека по двум документам" для клиентов застройщиков, указанных в перечне партнеров банка по программе "Ипотека по двум документам" и не менее 40% – по программе "Ипотека по двум документам" для остальных категорий клиентов. Досрочное погашение кредита без ограничений.

** На приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели  по программе "Ипотека для семей с детьми" (распространяется на граждан РФ, у которых не ранее 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. родился второй и (или) последующий ребенок, или имеющих ребенка категории "ребенок-инвалид", рожденного не позднее 31 декабря 2022 г., при условии что дети являются гражданами РФ): процентная ставка от 5,5% до 8,5% годовых за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), максимальная процентная ставка, применяемая при отсутствии страхования жизни и риска потери трудоспособности, страхования приобретаемой недвижимости, а также в случае не оформления права собственности на приобретенный объект недвижимости по истечении 3 (трех) лет с даты выдачи кредита, определяется как действующая ставка банка России, увеличенная на 4 процентных пункта (текущее значение ставки банка России – 4,5% годовых). Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита до 12 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 6 000 000 руб. – другие регионы присутствия банка. Досрочное погашение кредита без ограничений

Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте банка uralsib.ru), оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого (в случае рефинансирования – приобретенного за счет рефинансируемого кредита) объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям банка. Требования к заемщикам: гражданство РФ, возраст от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев.

Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 22.06.2020. Изменение условий кредитования производится банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО "Банк Уралсиб". Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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