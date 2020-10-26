890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии 4
26.10.2020 15:20
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Новое
Сегодня 12:58
Легковой автомобиль "затерло" между фурой и автобусом у заправки в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
26.10.2020 13:02
В Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка 5
26.10.2020 15:25
"С гражданами нужно разговаривать!" 2
Сегодня 09:29

Банк Уралсиб запустил сервис по установке ПИН-кода для бизнес-карт

Новости. Экономика
10:00, 27 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Банк Уралсиб запустил сервис установки ПИН-кода для бизнес-карт путем совершения звонка в контакт-центр Банка с использованием интерактивного голосового меню.

Данная функция  дает клиенту возможность установить ПИН-код самостоятельно.  Кроме того, сервис позволяет повысить безопасность использования бизнес-карт, так как исключает доступ к ПИН-коду третьих лиц.

Для установки ПИН-кода клиенту необходимо:

• Позвонить с мобильного телефона, указанного при оформлении карты, на номер 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и воспользоваться подсказками интерактивного голосового меню

• Подтвердить свой номер телефона. Для этого необходимо в тональном режиме на клавиатуре телефона ввести цифры серии и номера паспорта

• Установить ПИН-код. В процессе установки ПИН-кода клиенту необходимо ввести последние четыре цифры номера карты. В течение 5 минут из Банка поступит СМС об успешной установке ПИН-кода.

Более подробную информацию о сервисе, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО "БАНК Уралсиб" и по телефону 8-800-700-77-16.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 2
Сегодня 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Сегодня 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Заслуженный врач Карелии считает, что эпидемия коронавируса достигнет своего пика зимой.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
23.10.2020 12:45
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»