Банкам предписали не брать комиссию за прием монет

Российские банки не имеют права брать комиссии с граждан при пересчете и зачислении монет на счета и вклады, говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, некоторые банки устанавливают комиссии за прием и пересчет монет при проведении этих операций. «Банк России считает такую практику недопустимой», — подчеркивается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Так, в соответствии с действующим законодательством РФ, банкноты и монеты должны приниматься по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории Российской Федерации. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».