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Банкам предписали не брать комиссию за прием монет

Новости. Общество
09:12, 15 Июня 2021
фото: pixabay

Российские банки не имеют права брать комиссии с граждан при пересчете и зачислении монет на счета и вклады, говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, некоторые банки устанавливают комиссии за прием и пересчет монет при проведении этих операций. «Банк России считает такую практику недопустимой», — подчеркивается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Так, в соответствии с действующим законодательством РФ, банкноты и монеты должны приниматься по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории Российской Федерации.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Самуил
2021-06-15 10:24:17
Ну, теперь разобьют свои свиньи-копилки и понесут зачислять без комиссии - халява же! А то Гера Всехнагреф уже зажрался со своих комиссионных %-в.
кир
2021-06-15 09:27:51
В России могут делать всё, даже самое немыслимое, - сказал кот.
Улицу переходят на красный свет, если машин нет. В этом коренное отличие нашего человека от западного. Правители не знают об этом.
Гость
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