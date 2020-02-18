Банкетный зал "Кристалл холл" открылся в центре Петрозаводска

Зал, где можно заказать любой фуршет, банкет, кофе-паузу для участников конференции, ждет гостей на улице Красной, 10 в Петрозаводске.

Как рассказала "Столице на Онего" руководитель банкетного зала и Паба BBQ Park Моисейчик Светлана Владимировна, заведение давно уже стало любимым как у петрозаводчан, так и у гостей города. На нескольких этажах здания разместились сразу несколько залов – это VIP-зона с бильярдом, вмещающая в себя до 20 человек, фан-зона с проектором, где транслируются спортивные мероприятия, для 60 азартных болельщиков, и в декабре минувшего года свои двери на первом этаже распахнул банкетный зал "Кристалл холл".

"Кристалл холл" – отдельный банкетный зал на 150 человек. Помещение с шикарным декором и удивительными дизайнерскими люстрами. Зал выполнен в белом цвете, поэтому может подойти для любого мероприятия.



© Алексей Гайдин

"При помощи подсветки зал можно сделать в любом цвете, в каком пожелает заказчик", – отметила руководитель.

У зала есть свое банкетное меню, которое включает в себя салаты, закуски, горячие и холодные блюда.

"Меню всегда можно разнообразить мясом, приготовленным на гриле в собственной коптильне заведения, – рассказала директор Паб BBQ Park. – Мы выполним любые гастрономические пожелания гостей, даже вне меню".

По словам руководителя, в зале "Кристалл холл" можно заказать любой фуршет, банкет, кофе-паузу для участников конференции.



© Алексей Гайдин

Гостей встретит команда профессионалов, которая предоставит услуги на высшем уровне как в сфере дизайна мероприятия, так, конечно, и в части ресторанного обслуживания.

"У нас есть пакет услуг, который включает в себя и ведущих, и диджев, и оформителей, – рассказала Светлана Владимировна. – Но по желанию гости всегда могут пригласить своих музыкантов или ведущих, а у нас просто заказать банкетное меню".

Выяснить все вопросы и сделать заказ мероприятий можно по телефону: 220-320, вконтакте и инстаграм.

Комфортные залы ждут гостей. Дружная команда профессионалов найдет индивидуальный подход к каждому.

На правах рекламы

© Сергей Сигачев