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Банки должны будут возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Новости. Общество
00:10, 24 Апреля 2022
фото: Андрей Любимов / РБК

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Центробанк готовит изменения в закон для улучшения ситуации с возвратом украденных у граждан средств.

Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств, сообщает РБК. При установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления, следует из поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», с которыми ознакомился РБК.

Подлинность документа подтвердил источник на платежном рынке. Планы по введению обязательного срока для возврата подтвердил представитель ЦБ.

«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сказал представитель ЦБ. Он добавил, что обсуждение этих мер с рынком продолжается, поэтому говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).

Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица в следующих случаях: если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода и если он был совершен без согласия клиента; если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над средством платежа, то он может не возмещать средства.

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