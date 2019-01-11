Банки повышают процентные ставки по ипотеке

Несколько крупнейших российских банков, в том числе с государственным участием, уже повысили или намерены в ближайшие дни увеличить процентные ставки по ипотечным кредитам.

Так, банк ВТБ с 1 января 2019 года повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта, сообщают "Вести Карелии".

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