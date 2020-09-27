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Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Новости. Общество
09:16, 28 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.

Так, АБР направило письмо в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Банки выразили обеспокоенность из-за предложенного правительством законопроекта, в рамках которого, в частности, банкам запретят обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба.

В АБР считают, что предложенный законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, поскольку сильно расширяет права клиентов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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nae
2020-09-28 10:00:42
Баланс??? Банки вконец оборзели и уже давно, а как только замаячила перспектива поумерить аппетиты, тут же выразили "обеспокоенность". Не жалко банки ни разу.
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