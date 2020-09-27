Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.

Так, АБР направило письмо в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Банки выразили обеспокоенность из-за предложенного правительством законопроекта, в рамках которого, в частности, банкам запретят обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. В АБР считают, что предложенный законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, поскольку сильно расширяет права клиентов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".