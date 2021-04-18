Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Диетологи назвали топ продуктов, опасных для употребления на голодный желудок 1
18.04.2021 21:40
Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика, игравшего во дворе 6
18.04.2021 19:46
«Все зависит от активности жителей»
Новое
Сегодня 10:27
Пессимистичный прогноз владельцев магазинов в Карелии оправдался в 2021 году 1
Новое
Сегодня 09:36
В Карелии в понедельник ожидается до +14 градусов
18.04.2021 17:00
В здании министерства образования Карелии уже год не могут отремонтировать вход (ФОТОФАКТ) 20
18.04.2021 13:20
В Прионежье водитель остался без машины после разговора с инспектором (ФОТО) 3
18.04.2021 14:16

Банковским пластиковым картам осталось недолго жить - прогноз

Новости. Общество
09:01, 19 Апреля 2021
фото: © РИА Новости. Максим Богодвид
Загрузка...

Пластиковые карты к 2025 году станут раритетом, заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XV международной платежной конференции.

"Я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно", — цитирует "Интерфакс" Ведяхина.

Он пояснил, около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже не забирают ее из отделений банка. А более 10% новых открываемых карт приходится на цифровые карты без физического "пластика".

"Это значит, что карта пластиковая перейдет в карту цифровую, причем в очень обозримой перспективе", — отметил Ведяхин.

Петрозаводск занял 1 место в России по доле безналичных операций - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-19 09:09:10
Только привыкли и опять в России 1917 год. Сколько можно?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Аналитика

Сегодня 10:27
Обществоведение
«Все зависит от активности жителей»
Депутаты Петросовета призывают горожан принять участие в программе благоустройства общественных территорий столицы Карелии в 2022 году.
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 10
16.04.2021 14:55
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 8
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 4
12.04.2021 15:05
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»