Банковским пластиковым картам осталось недолго жить - прогноз

Пластиковые карты к 2025 году станут раритетом, заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XV международной платежной конференции.
"Я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно", — цитирует "Интерфакс" Ведяхина.
Он пояснил, около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже не забирают ее из отделений банка. А более 10% новых открываемых карт приходится на цифровые карты без физического "пластика".
"Это значит, что карта пластиковая перейдет в карту цифровую, причем в очень обозримой перспективе", — отметил Ведяхин.
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