Банкротство по упрощенной процедуре оказалось недоступно большинству граждан

Чиновники одобрили только 26% заявлений на оформление внесудебного банкротства с 1 сентября по 8 декабря 2020 года.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные официального сервиса "Федресурс", где размещаются сведения, в том числе, о процедурах банкротства граждан.

За указанный период в МФЦ обратились 5 313 россиян, которые хотели пройти процедуру банкротства по упрощенной схеме. Процедуру начали по 1 387 заявлений, остальные 3 926 вернули заявителям. По какой причине, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".