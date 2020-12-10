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Банкротство по упрощенной процедуре оказалось недоступно большинству граждан

Новости. Общество
08:51, 11 Декабря 2020
фото: pixabay
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Чиновники одобрили только 26% заявлений на оформление внесудебного банкротства с 1 сентября по 8 декабря 2020 года.

Об этом сообщают  "Известия" со ссылкой на данные официального сервиса "Федресурс", где размещаются сведения, в том числе, о процедурах банкротства граждан.

За указанный период в МФЦ обратились 5 313 россиян, которые хотели пройти процедуру банкротства по упрощенной схеме. Процедуру начали по 1 387 заявлений, остальные 3 926 вернули заявителям.

По какой причине, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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