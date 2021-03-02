"Баренц групп" приглашает отметить Масленицу песнями и плясками

Масленичные гуляния состоятся 8 марта на территории жилых комплексов "Иволга" и "Свиристель".

Компания "Баренц групп" приглашает всех желающих отметить вместе Широкую Масленицу.

Народные гуляния с песнями, плясками и подарками состоятся 8 марта на Древлянке и Кукковке.

В жилом комплексе "Иволга" на Древлянке гостей Масленицы ждут в 14 часов, а в ЖК "Свиристель" на Кукковке – в 16 часов.

Перед гостями праздника выступят театр казачьей песни "Карусель", ансамбль популярной народной песни "Вольные просторы ".



В программе праздника:

• знакомство с традициями масленичной недели;

• квест-игра "Поиски пропавшего блина";

• богатырские забавы;

• яркий, эксклюзивный реквизит;

• масленичные затеи, состязания и хороводы.

Ведущий - Алексей Лукиянчук





Будет весело!