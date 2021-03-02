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"Баренц групп" приглашает отметить Масленицу песнями и плясками

Новости. Общество
16:30, 03 Марта 2021
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Масленичные гуляния состоятся 8 марта на территории жилых комплексов "Иволга" и "Свиристель".

Компания "Баренц групп" приглашает всех желающих отметить вместе Широкую Масленицу.

Народные гуляния с песнями, плясками и подарками состоятся 8 марта на Древлянке и Кукковке.

В жилом комплексе "Иволга" на Древлянке гостей Масленицы ждут в 14 часов, а в ЖК "Свиристель" на Кукковке – в 16 часов.  

Перед гостями праздника выступят театр казачьей песни "Карусель", ансамбль популярной народной песни "Вольные просторы ".  

В программе праздника:
• знакомство с традициями масленичной недели;
• квест-игра "Поиски пропавшего блина";
• богатырские забавы;
• яркий, эксклюзивный реквизит;
• масленичные затеи, состязания и хороводы.

Ведущий - Алексей Лукиянчук



Будет весело!

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