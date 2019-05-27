"Баренц Групп" создала выгодную программу для комфортного переезда в Sky Tower

Строительная компания "Баренц Групп" разработала программу, способную упростить переезд из старого жилья в "небоскреб" на Кукковке.

Sky Tower – это 20-этажный, монолитный и технологичный дом на ул. Балтийской, который сочетает в себе все необходимые элементы для комфортной жизни.

Купить квартиру в Sky Tower можно на очень выгодных условиях. Помимо ипотеки, отсутствия первого взноса, отделки "под ключ", скидки на страхование и ипотечных каникул, "Баренц групп" предлагает воспользоваться программой "Легкий переезд" – обмен старой квартиры на новую.

Вы спокойно заезжаете в Sky Tower, а агентство недвижимости "Баренц Групп" занимается продажей Вашего жилья.

Подробнее о программе "Легкий переезд" и преимуществах Sky Tower читайте здесь.

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