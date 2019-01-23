Басков рассказал о сексе с Волочковой и Лопыревой

С Викторией Лопыревой была намечена дата свадьбы, которая потом перенеслась, а в итоге и вовсе отменилась. Но самым ярким можно считать двухлетний роман с балериной Анастасией Волочковой.

"Я думаю, у Насти со мной в вое время был лучший в жизни отдых на Мальдивах", – похвастался Николай Басков.

А на прямой вопрос о том, был ли у него секс с Волочковой и Лопыревой, Басков заявил:

"Все у нас было! Мы же не бесполые создания а живые люди! Волочкова, кстати, она очень горячая, неподражаемая девушка".



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Теперь же певец с радостью следит за переменами в личной жизни бывших возлюбленных, радуется за них, хотя и запутался в мужчинах все той же Волочковой, пишет "Дни.ру".

"Не бывает бывших отношений, поймите. Настя – одна из тех девушек, с которой мне удалось сохранить теплые, дружеские и очень доверительные отношения. А со остальными как-то не сложилось, – пояснил он. – Вообще же я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной – она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой – беременеет".